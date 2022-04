Dominique ROLLIN

L'immobilier, un mot qui fait toujours rêver !! C'est vrai, c'est un univers d'une richesse et d'une diversité incroyable.



Pour preuve, 15 après notre création, nous rachetons le cabinet Century 21 Annick Malgouyat créé il y a 20 ans à Bordeaux. Devenu Century 21 Cabinet Rollin, nous développons l'activité à Bordeaux sur les secteurs des Chartrons - Bacalan et Le Bouscat.



Century 21 Cabinet Rollin c'est une équipe de 15 professionnels à votre disposition pour la Gestion, la Location et la Transaction Immobilière.



Ainsi, aux activités d'Asset Development, de montage et commercialisation d'opération de Promotion Immobilière et de Marchand de Biens, nous ajoutons l'activité d'Administration de Biens et de Transactions Immobilières.



Nous accompagnons nos clients du début à la fin de leurs projets immobiliers



Nous sommes à votre écoute au 05 57 87 79 79. Visitez notre site



Mes compétences :

Asset Management

Promotion Immobilière

Asset Development

Transactions immobilières

Commercialisation en VEFA