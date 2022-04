Laurence LICATA

Consultante en action sociale et médico-sociale, j'interviens essentiellement auprès d'établissements et services sociaux et médico-sociaux (diplômée CADFES)

Après avoir dirigé plusieurs établissements, EHPAD (maison de retraite), ITEP et SESSAD, j'ai souhaité profiter pleinement de mes compétences acquises tout au long de mon expérience et de mes formations pour accompagner les professionnels de l'action sociale.

Mes domaines de compétences sont les suivants :



- Evaluation interne et démarche qualité, Evaluation externe

- Habilitée par l'ANESM (H 2014-10-1609)

- Certifiée Evaluateur Externe (ANDESI - RH organisation)



- Accompagnement à l'élaboration et conception des projets d'établissements (tous les secteurs d'activité)

- Management

- Gérontologie,élaboration de convention tripartite

- Conseil et accompagnement à la création ou transformation d'établissement

- Conseil à la création de groupement de coopération (GCSMS)

- Conseil au fonctionnement et à l'organisation des établissements

- Formation sur demande



Domiciliée à Ajaccio, je suis très mobile en fonction des missions. Pour information, les missions peuvent aussi se dérouler à Ajaccio : séminaire, projet associatif, congrès....

J'interviens aussi en appui des directions d’établissements en télétravail.



Mes compétences :

Formatrice

Gérontologie

Audit

Management

