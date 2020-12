Raymond VILA-COTO

Après avoir travaillé pendant 32 ans pour une grosse entreprise, je me suis installé en solo. Mon activité est la vente de fonds de commerce, et plus centrée sur les bars, restaurants, hôtels, boulangeries pâtisseries, mon expérience professionnelle antérieure a été déterminante dans mon choix. Par la suite je me suis spécialisé dans la commercialisation tous fonds de commerce et murs commerciaux. J'avais des connaissances comptable et juridique concernant la vente des fonds de commerce, que j'ai sérieusement développées depuis avec le temps et le travail.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Immobilier

Commercialisation bâtiments industriels