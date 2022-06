Raynald BOURSIN

Je suis la recherche d'une entreprise pour faire un contrat professionnalisation Technicien Supérieur en Maintenance Informatique et Réseaux.

Je sais faire l'installation, la configuration et la maintenance d'ordinateur.



Mes compétences :

Microsoft Windows 9x

Ethernet

Wi-Fi

Microsoft Word

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Linux

Domain Name Server Protocol

C++

C Programming Language

Assembler

Adressage IP

Adobe Acrobat

Microsoft Windows