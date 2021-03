Rebecca ARIZA

Diplômée en Communication visuelle Edition, graphisme et publicité, je propose mes services en terme de communication aux professionnels comme aux particuliers (création de logo, charte graphique, flyer, affiche, identité visuelle, site Internet, etc.).



Je suis également en poste à mi-temps en tant que graphiste designer, au sein de la société Otio (groupe HBF), société spécialisée en domotique. Mes différents domaines d'interventions au sein de la boîte : packaging produit, design produit, design graphique et identité visuelle.



Les différents travaux que j'ai pu réaliser jusqu'à aujourd'hui, m’ont permis de perfectionner les aptitudes nécessaires à la pratique du métier de graphiste mais aussi à celle de maquettiste.



Je maitrise bien sûr les logiciels graphiques "Illustrator", "Photoshop" et "Indesign" et j'ai également suivi une formation sur les logiciels "Adobe Flash" et "Adobe Dreamweaver", ce qui me permet aujourd'hui de créer des sites Internet et d'être donc beaucoup plus polyvalente et performante dans tous les domaines de la communication.



Vous recherchez un graphiste indépendant et créatif pour une mission freelance ? N'hésitez pas à me contacter.

Travailler avec un graphiste indépendant c'est choisir une solution souple et réactive. Mon activité de graphiste freelance s'adresse aussi bien aux professionnels qui désirent s'équiper d'outils de communication efficaces, qu'aux particuliers (faire part de mariage, naissance...).





Au plaisir !



Mes compétences :

Webdesign

Freelance

Maquettiste

Communication visuelle

Graphisme