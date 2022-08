Rébecca BRAMI

J'ai obtenu mon diplôme de Technicienne Supérieure de Laboratoire, mention Biophysique, en réalisant une année d'alternance au sein du département NRBC (Nucléaire, Radiologie, Biologie et Chimique) de Thales Security, Solutions et Services.



Cette expérience m'a permis de compléter mes compétences de laboratoire, en particulier avec les techniques de collecte et de quantification de pathogènes aériens, de dénombrement bactériens et viraux et de PCR en temps réel.



Afin d'améliorer ma connaissance des équipements de laboratoire et d'acquérir un savoir-faire commercial, j'ai intégré la société LabTech France à l'issue de ma formation. Cette expérience enrichissante m'a également permis de développer ma connaissance du fonctionnement d'un laboratoire au sein d'un environnement porteur.



Je souhaiterai désormais me recentrer vers mon cœur de métier en intégrant un laboratoire dynamique et innovant.

Je suis motivée, volontaire et je m'adapte rapidement à toutes les situations.







Compétences:



- Laboratoire

* Biochimie : Préparation d’échantillons pour HPLC, Dosages biochimiques par spectrophotométrie.

* Analyse environnementale : Collecte d'échantillons environnementaux (biocollecte), simulation de dispersion de microorganismes.

* Microbiologie : Culture et dénombrement bactérien, optimisation de protocole de sporulation,

identification de Bactéries par macro et micro galeries.

* Biologie moléculaire : Extraction ADN et ARN bactérien et viraux, PCR temps réel.

* Immunologie : Tests ELISA.

* Métrologie : Comparaison de différentes méthodes de dosage, qualification, réparation et calibration de spectrophotomètres à micro volume (NanoDrop)



- Commercial

* Prospection téléphonique pour réactifs et consommables, Réalisation de mailings personnalisés

* Maintenance de NanoDrop en atelier et chez le client, Assistance téléphonique, Suivi clients

* Réponses aux appels d’offres,

* Réalisation de brochures, Formation de stagiaires,Logistique





- Informatique

* OS : Windows, Mac

* Suite office (Word, Excel, PowerPoint …)

* Recherche internet

* Logiciels de PAO



- Linguistique

* Anglais (scolaire)

* Espagnol (notions)



Mes compétences :

Biophysique

Biotechnologies

technicienne