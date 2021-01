Rebecca DOMERGUE

Actuellement Coach Consultant en formation (chez Linkup qui reconnait le code déontologique de l'EMCC) certifiée RNCP niveau 7

Je soutiens mon mémoire en octobre 2020 : le coaching de l'hypersensibilité (chez les émotifs, créateurs et créatifs, artistes, intuitifs, HPE…) Mieux se connaître (et développer son potentiel créatif) en s’appuyant sur son intelligence émotionnelle.



Vie professionnelle :

En festival ou ERP, polyvalente sur des postes administratif, commercialisation & diffusion, billetterie, relations publiques et partenaires



Vie associative :

Four à pain pour jeunes en insertion - https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/social/des-jeunes-en-insertion-creent-un-four-a-pain-mobile-535304.php

Guadeloupe Electronik Groove - https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/culture/electroka-un-lyannaj-guadeloupe-montreal-553831.php



Vie littéraire :

Auteur de deux romans - https://rebeccabrocardo.iggybook.com/fr/



Mes compétences :

Informatique

Commerciale

Spectacle vivant

Administratif

Billetterie

Production

Relationnel

Rédaction