Reda ISSAAD

J'ai pu améliorer mes compétences techniques, améliorer ma capacité de management d'une équipe, ou encore assumer des projets de grande envergure, lors de mes précédents stages à l’office national des chemins de fer (ONCF), à LOGZENDEV, et à l’office national d’eau et d’électricité (ONEE). De même, mon cursus scolaire m'a permis d'évoluer dans ce sens d’abord à l’école supérieure de technologie (EST) pour un DUT en génie électrique; puis à l’école de l’électricité, production et management industriel (EPMI) du groupe ECAM pour le diplôme d’ingénieur en énergies et systèmes électriques, en passant par l’université de Cergy-Pontoise (UCP) pour une licence et une maîtrise en sciences pour l’ingénieur et environnement. En outre, ces différentes expériences m'ont conféré une grande adaptabilité.

Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez bien me confier.

Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.



Mes compétences :

Réalisation des schémas électriques.

Matlab/Simulink

CATIA - Autocad - PSpice

C/C++

Gestion financière

Etude et élaboration des cahiers des charges.

Gestion de projet

Planification

Ingénierie d'affaires et conduite des chantiers.

Réseaux de distribution de l'énergie.

Modélisation des réseaux électriques.

Conception assistée par ordinateur.

CFO/CFA

Réseaux de transport de l'énergie.

GANTT Project

Microsoft Project

Microsoft Office