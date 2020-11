Redouane ABDOUN

Titulaire d'une licence en Sciences Financieres.

j'assurais le suivi comptable et financier, de plusieurs projets Oil & Gas et construction, dans une sociètè multinationale exerçant dans le domaine engineering durant 5 ans.

actuellement, je prends en main le suivi de la trésorerie (comptes bancaires, rapprochements, les caisses, comptabilisation des paiements)

En ce moment, je suis chargé de traiter les rapports du Commissaires Aux Comptes, et suivre la levée des réserves et constats émis.

par ailleurs, j'étais un administrateur, aspect comptable, du progiciel Sage1000.

j'ai fait les formations suivantes

Finance

Comptabilité

Sage 100

Sage 1000

Business Objects, BO

IAS/IFRS

Audit Interne

Excel



Mes compétences :

Finance

Audit Interne

Comptabilité

Business Objects BO