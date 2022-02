Redouane BOUGHAZROUNE

J'exerce avec passion dans la fonction Ressources Humaines depuis plus de 12 ans. Les différents postes que j’ai occupés m'ont conduit à m'investir dans l'administration du personnel, la gestion RH, la relation sociale, le développement et le management de la transition.

Mon expérience s'est construite dans le secteur de l'industrie et du service. J'ai appris durant toutes ces années que le dialogue, l'implication, l'exemple, la responsabilisation et la rigueur sont le "carburant" d'une bonne gestion des Ressources Humaines. Mes responsabilités se sont élargies en 2007 avec la tenue d'un poste de Site Manager RH sur un chantier dont l'enjeu national et les caractéristiques sensibles le rendaient très exposé médiatiquement. Cette double fonction a renforcé encore mon sens de la diplomatie, de la négociation, à confirmer ma capacité analyse et surtout ma culture du terrain. Je me suis ensuite impliqué totalement dans un projet Ressources Humaines très novateur, avec l'idée d'organiser au niveau national

le prêt de main d’œuvre entre sociétés. Trois objectifs à la clé :

• Éviter les PSE (Plan de Sauvegarde d’Emploi), la mise en chômage partiel, et autres mesures socialement difficiles et financièrement coûteuses;

• Favoriser l'émergence de synergies nouvelles;

• Optimiser la gestion de la masse salariale.

Au mois de Septembre 2012, J'ai été sollicité en Ressources Humaines pour mettre en place une nouvelle stratégie communicationnelle. Ces missions sont traduit par des objectifs sont quasiment atteints. Je souhaite aujourd'hui revenir dans mon cœur de métier et le poste que vous proposez correspond parfaitement à mon savoir-faire en matière de gestion et de développement des Ressources Humaines.

