Regine ALBERT

Je bénéficie d'une expérience de 15 ans dans la gestion administrative et comptable et principalement en comptabilité auxiliaire dans le secteur privé et public.



Rigoureuse, autonome, esprit d'équipe sont des qualités nécessaires au bon déroulement des missions effectuées.



Grâce à mon dynamiste et à ma détermination, j'ai pu m'intégrer dans des entreprises de divers secteurs d'activité et de taille qui m'ont apprit l'implication de la fonction comptable.



De plus je pratique la randonnée qui contribue à mon équilibre pour me rendre plus compétitive dans la vie professionnelle.



J'ai besoin de me lancer des nouveaux défis pour élargir mes horizons et constitue un moteur indispensable pour revenir avec des idées nouvelles et l'envie de se dépasser soi-même.