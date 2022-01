Sarah AUVRAY

Bonjour,





Pour tout contact, écrire directement à l'adresse : mllesarahauvray@aol.fr.



Diplômée de l'université des Lettres et des Sciences humaines, major de promotion, ancienne conférencière (université et ENS Paris), également licenciée en droit (avec formation en Droits d'auteurs), je suis spécialisée dans les techniques et les méthodologies d'écriture.



Depuis 1999, je travaille comme lecteur-correcteur, rédactrice, copywriter, bêta-correcteur et conseillère en Méthodologie rédactionnelle et éditoriale.



Je rcorrige, reformule et apporte mon soutien à la rédaction de tout type d'écrits (article, thèse, mémoire, roman, essai, rapport de stage, présentation de projet, business plan, VAE, contenu de sites web...)



J'exerce pour des maisons d'édition (L'Harmattan, PUF), des enseignants-chercheurs, des professionnels de tout secteur (ingénieurs, médecins etc.), des revues et des entreprises (Printvallée, Icade, Helvetica Media SA, Pôleurope).



Je suis également directrice adjointe de publication chez L'Harmattan.



J'ai également travaillé pendant 4 ans comme journaliste free lance.