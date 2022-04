Sami DJENDOUBI

Ingénieur d'études de formation, j'exerce dans le secteur du web depuis plus de 4 ans. Passionné par le web, la communication et le marketing je reste à l'affût des tendances et évolutions constantes de ces métiers avec une expérience dans des secteurs d'activités aussi variés que l’enseignement supérieur, le caritatif, le conseil en communication.



C'est en tant que que chef de projet web à l'Université Nice Sophia Antipolis que j'officie actuellement. Je possède une solide culture du web et une expertise marketing /commerciale.





Mes compétences :

Communication

Fidélisation

fundraising

Gestion Projet

Informatique

Internet

Intranet

Marketing

Multimedia

réseaux sociaux

Systèmes d'Informations

Systèmes d’informations

Web

Système d'information

Levée de fonds

Web 2.0