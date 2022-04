Julie WULLEMS

COMPETENCES :



EDITORIAL

Suivi éditorial de la remise du manuscrit au BAT

Relecture - Correction - Rewriting

Rédaction de quatrième de couverture, d'argumentaire et de communiqué de presse

Réalisation de chemin de fer

Relations auteurs

Maîtrise de la chaîne graphique du livre

Maîtrise du code typographique



PAO

Maîtrise des logiciels de mise en pages : InDesign et Quark Xpress

Conception graphique et mise en pages de livres, documents promotionnels, affiches



INFORMATIQUE

Environnement mac et PC

Utilisation quotidienne de Word, Excel, Powerpoint

Notions de Photoshop, Photofiltre et Dreamweaver



WEB

Utilisation quotidienne d'outils tels que facebook ou twitter



