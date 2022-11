Regis CHARRADE

Ma mission de coordinateur marché est d'être l'interface opérationnelle en charge de différentes missions :

- Participe à l'élaboration de la stratégie et pilote de l'offre Club Auto Conseil

- Participe à la construction du plan d'animation des ventes

- Assure une veille concurrentielle permanente

- Assure la conformité et la qualité des produits mis sur le marché

- Pilote la mise sur le marché de l'offre Flauraud

- Management, formation et encadrement des équipes



Mes compétences :

B2B

Marketing

Autonome

Développement commercial

Microsoft Office

Automobile

Conduite de réunion

Animation commerciale

Animation de réunions