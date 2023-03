Après un parcours entrepreneurial dans le secteur privé, en France et à l'étranger, et la création de deux entreprises, je suis formateur dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle depuis 12 ans.

Diplômé depuis juin 2019 d'une Licence de Management en économie sociale et solidaire, je suis en veille avec l'objectif d'intégrer une équipe de direction dans le secteur sociale et/ou médico-social.