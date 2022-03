Regis HAGEGE

Bonjour,

Désireux d'appartenir et d'évoluer au sein d' une grande entreprise comme la vôtre, je vous porte ma candidature pensant qu'elle retiendra toute votre attention.

En effet, j'ai acquis une forte expérience dans diverses sociétés de PAP prestigieuses comme directeur de magasin, je connais parfaitement les codes du luxe et suis une personne très sociable, disponible, dynamique avec un fort leadership.

Je manage mon équipe d'une façon professionnelle de manière à ce qu' une ambiance sereine règne au sein du magasin, pour nous et surtout pour nos clients.

Après ça, je pense que tous ensemble, nous réussirons à dépasser les objectifs fixés par la direction générale.

L'important pour moi est la satisfaction et la fidélisation du client mais également la réalisation et le dépassement du chiffre d’affaire journalier.

Restant à votre disposition pour toutes informations me concernant, je vous prie d'agréer l'assurance de mes sentiments les plus respectueux.

Cordialement.

Régis Hagège.



Mes compétences :

Sieges

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising