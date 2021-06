Régis HUGO

Projets, défis, je vis mon métier comme une aventure collective dans laquelle j’interviens en chef d’orchestre.



Appuyé sur une double expertise commerces et bureaux, je pilote et je sécurise des opérations immobilières urbaines, mixtes et complexes.



Prospection, acquisition, montage et réalisation, j’aborde l’ensemble des dimensions d’un projet en généraliste du développement.



J’interviens sur des projets aux enjeux variés et enrichissants : de la simple restructuration des 1.900 m² du siège social de la foncière des EMGP, aux opérations phares comme la restructuration des 30.000m² de la tour Nobel-Initiale, première tour IGH de la Défense, ou l’extension de 21.000m² de Val d’Europe, site emblématique du leader ‘pure play’ des centres commerciaux européens.



De ma fonction de directeur de projets en immobilier, j’aime la diversité des contacts et des mondes. J’ai la satisfaction de faire émerger des projets dans un secteur en constante évolution où l’innovation et la digitalisation prennent une place grandissante.



Des grandes équipes pluridisciplinaires que je pilote, je cherche à mobiliser les savoir-faire de chacun en ne négligeant aucun avis et en créant les conditions du respect, de l’ouverture et de l’émulation. Plaisir de négocier et de convaincre complètent mon approche du métier.



Spécialités : Tertiaire | Bureaux | Commerce | Immobilier commercial | Centres commerciaux | Galeries commerciales | Retail | Grands projets | Projets mixtes | Projets complexes | Projets urbains | Masterplan | Constructions neuves | Restructurations | Rénovations | Développement | Promotion immobilière | Développeur | Ensemblier | Prospecteur | Maîtrise d'ouvrage | Maître d'ouvrage



