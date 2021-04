Régis JACQUEMET

Fort de 30 ans d'expériences dans l'industrie; je suis Manager de Transition

( Direction de production et industrielle ) et j'ai crée mon entreprise avec le réseau RIVALIS en 2016.



En parallèle au Management de Transition;

J'accompagne aujourd'hui des patrons de TPE/PME ( de 0 à 25 salariés ) dans la gestion, le pilotage et le développement de leur entreprise.



J'apporte des solutions pour améliorer les performances et les résultats des entreprises.



Secteurs d'activités : Artisans et commerçants



Contacter moi au 06 01 03 65 50





Mes compétences :

Direction Industrielle, de site et unité de production

Management équipes & Manufacturing

Gestion de projets

Packaging & Plasturgie

Extrusion

Lean manufacturing

Qualité

Amélioration continue