Régis MENNERET

« Toujours plus »

• De compétences: Ingénieur généraliste avec une spécialisation commerciale, j’ai une solide expérience du métier des Achats dans différentes catégories achats (IT, Télécoms, téléphonie mobile, Prestations, hors production), au sein de différentes entreprises. J’ai également occupé différents postes à responsabilités dans le Marketing produits ou bien encore les Services Généraux.

• De connaissances et d’ouverture internationale : L’ensemble de ces expériences ont eu lieu dans un contexte international et de changement important pour la société (Développement, restructuration, PSE, externalisation) et au sein d’entreprises de tailles variées.

• De succès Mon investissement, mes capacités d’analyse et d’adaptation rapide, mon ouverture et ma force de proposition m’ont permis d’obtenir des résultats et de progresser rapidement.

• De centres d’intérêts : je participe à la gestion d’une entreprise, fait du trading et suis également triathlète et bridgeur,





Mes compétences :

infogérance

Information Technology

Marketing

Négociation

Informatique

Logistique

Achats

Politique

Gestion de projet

Distribution

Télécommunications