Reguia LAX

Née en 1970 et mère de 2 enfants, on me reconnait un fort niveau d'expertise technique sur le domaine des RH, ainsi qu'une implication trés importante, même après plus de 20 années sur des postes de management/direction des RH à fortes responsabilités et à scopes très larges (au sein de groupes internationaux avant tout).

Responsable, j'ai besoin de challenges à relever, aimant allier le qualitatif et le quantitatif.

Mes valeurs essentielles au travail : la collaboration, l'intégrité, la performance, la qualité, le courage...

Ayant longuement évolué dans des environnements internationaux exigents, j'ai pu développer un réel savoir faire tant opérationnel que stratégique, concevant mon métier comme étant indissociable de la notion de "business partner" et de réussite collective.

La maitrise de la langue anglaise m'aura toujours permi d'être à l'aise dans mes fonctions avec mes homologues et responsables hiérarchiques/collègues, tant en France que hors de France, me permettant ainsi de pleinement participer aux échanges et travaux internationaux engagés.



Mes compétences :

Business partner

Généraliste RH

Gestion de projet

Paie

Droit social

Gestion du personnel

Management

Communication

People & Talent Dev

Gestion de la formation

Relation Sociales