Claude ALLOUCHERY

J'interviens en tant que Psychologue du Travail (Université de Paris V, 1981) / coach auprès d'entreprises ou de particuliers.



Mon expérience professionnelle s'appuie sur près de 40 ans de vécu dans le domaine des ressources humaines soit en opérationnel soit en direction général au sein de deux groupes (Renault et Aerospatial/EADS maintenant Aibus),



Mes actions portent aussi sur le conseil en ressources humaines (stress, aide au recrutement, stratégie RH, ,...) et sur la partie psychologie du travail (analyse psycho sociale par ex.).



Je reçois aussi à mon cabinet (Rueil Malmaison) une clientèle privée pour des actions de coaching professionnel, coaching de vie, thérapie.



Je suis joignable au 06 32 75 30 65.



Mes clients particuliers utilisent aussi mes compétences en psychothérapie, en aide conjugale, en coaching de vie, coaching professionnel, ....



Je me considère plus comme un artisan qui s'adapte aux problématiques qui lui sont proposées et qui accompagne les personnes en les aidant à trouver leurs propres solutions.



Mes compétences :



Psychologie du travail

Coaching professionnel

Coaching

Thérapie

Apiculture

Orientation professionnelle