Reitz JEAN PHILIPPE

Directeur d'un bureau d'études et de conseils en énergies renouvelables composé d'une équipe d'ingénieurs et de cadres administratifs et financiers.

J'exerce une activité de montage et d'accompagnement de projets liés à ce domaine , tant au niveau du conseil, de la prospection ou l'établissement des dossiers jusqu'à la supervision des chantiers.

J'ai en charge de définir et mettre en oeuvre la stratégie de développement de l'activité du Bureau d'études.

Intervenant actuellement dans le photovoltaïque, le petit éolien, le solaire thermique et la méthanisation sur le territoire national.

J'entretiens des contacts avec des partenaires (intégrateur, producteur d'électricité, etc.),des investisseurs.

- Je mène une équipe spécialisée dans toutes les missions et dossiers en apportant support technique, commercial et organisationnel

Etant contractant général, je prends en charge le suivi complet d'affaires dans leurs différentes composantes techniques, administratives et financières depuis le chiffrage jusqu'à la réalisation des travaux en ayant pour principal objectif la satisfaction clients.

Manager les études de faisabilité, négocier avec les entreprises, déterminer le calendrier de mise en oeuvre et définir les ressources financières et humaines à mettre en oeuvre, font parties de mes attributions.



Mes compétences :

Business Strategy

Business Development

Renewable Energy

Energy Efficiency