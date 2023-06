Après un DUT informatique, je me suis orientée vers une MIAGE (méthodes informatique appliquées à la gestion de l'entreprise). Cette formation,en apprentissage dans deux différentes sociétés, m'a permis de découvrir et de comprendre le monde du travail et de mettre en place les notions théoriques en pratiques.

Cette formation correspond bien à mes attentes et j'ai une double compétence en informatique et en gestion.



Mes compétences :

JavaScript

SQL

Oracle

Informatique

Java EE

Gestion de projet