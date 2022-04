Emmanuel MARTIN

Passionné de développement et d'architecture logicielles, je m'intéresse également aux méthodes agiles (en particulier Scrum).

J'ai particulièrement eu l'opportunité de travailler sur la structuration d'application à destination du Cloud dans une approche modulaire.

Ma forte compétence en Java en ma curiosité pour les languages en général, me permettent d'avoir une connaissance des principaux paradigmes de développement (procédural, objet, fonctionnel et déclaratif). Mes compétences sont spécialisées dans le monde Java, avec notamment une expertise en JEE et Spring.

Je considère que pour être bon dans ce métier il faut perpétuellement remettre en cause ses connaissances et en permanence rechercher quels sont les langages, outils, architectures et méthodes de développement les plus efficaces et cohérentes.

Pour moi les deux principales qualités d'un architecte sont d'avoir une vision idéale du projet et du pragmatisme dans la réalisation.



Mes compétences :

Java EE

Python

AngularJS

DDD

Spring Framework

C / C++

Rust