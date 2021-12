Remi ABBOU

20 ans, basé à Nice et Pierrefeu-du-Var, PACA, France.

Étudiant à l'ESRA Nice (École Supérieur de Réalisation Audiovisuelle).

Je gère la réalisation de films vidéos et photos dédiés aux concessionnaires de véhicules, garages et toutes manifestations les concernant pour promouvoir leur marque et enseigne.​​ Je gère la production en totalité, du scénario au montage final.



Vos vidéos seront l'objet d'une promotion suivant votre stratégie pour influencer un large public. Grâce aux matériels adéquats, j'assure une qualité professionnelle à l'image comme au son. Parlons ensemble de vos attentes, je vous réponds au plus vite.





PROJET/FORMATION



2019, Tournage teaser AUDI R8 vs NISSAN GTR

2019, Tournage teaser Jeep WRANGLER

2019, Tournage teaser Alpine A110

2019, Tournage teaser Mercedes Classe A

2019, Tournage teaser Jeep CHEROKEE

2019, Tournage teaser Mercedes CLK 280 Classe C

2019, Stage chez THE GOOD BY, Paris

2019, Tournage teaser Peugeot 208

2018, Tournage teaser BMW Série 1



Mes compétences :

Réalisation audiovisuelle

Création de site web

Prises de vues vidéo

Photographie