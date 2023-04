Rémi BERNI

EasyCart a fusionné avec Expo 2B.



Nous proposons la location d'engins de manutention et de levage, chariots élévateurs 2T5 à 5T, nacelles articulés jusqu'à 16 mètres et plate-forme de 8 à 12 mètres.



Nous avons conservé notre parc de véhicules électriques, et proposons toujours l'offre EasyCart :



Loueur de véhicules électriques en courte ou longue durée (24 à 48 mois).

Large gamme de véhicules, du mini scooter à la voiturette 2, 4, 6 ou 8 places.

Véhicules écologiques, économiques et simples d'utilisation.



Facilitez vos déplacements (expositions, parcs, parcs privés, salons, golfs, évènementiel, évènementiel golfique).



Outre l'aspect écologique, notre souplesse et notre disponibilité sont nos points forts.



Nous restons réactifs et présents pour l'entretien et le dépannage des véhicules loués (sur demande préalable).



Avec nous, déplacez-vous ''écologique''.

Soyons ensembles éco-responsables.



Devis gratuit sur simple demande,

Contactez-nous !



remi@easycart.fr

http://expo2b-easycart.fr



