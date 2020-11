Rémi DEMATHIEU

Dès mes études supérieures, mon parcours s’est orienté vers la Banque (LCL, Crédit Coopératif, Banque Courtois) et le Conseil (avec une première expérience pendant 4 ans en Junior-Entreprise, ainsi qu’en Gestion de Patrimoine).



Mon parcours professionnel a débuté au sein de la Banque Privée de la BNP Paribas, où j’ai occupé successivement plusieurs postes de Conseiller Banque Privée (gérant ainsi tous types de clientèles : particuliers, entrepreneurs, actionnaires et dirigeants d’entreprises).



En 2018, j’ai souhaité diversifier mes compétences et ma connaissance de l’organisation du groupe BNP Paribas, en intégrant la structure interne de la Banque De Détail France, en tant que consultant.



Mes compétences :

Banking

Banque

Banque Privée

gestion de patrimoine

Management

Private banking

Wealth management