Remi GROZDOFF

J'ai exercé différentes fonctions ( Chargé d'assurance, Assureur et Courtier d'assurance) dans le secteur d'activité gestion de risques et assurances quasi-exclusivement en risques d'entreprises (TPE, PME/PMI, ETI et GE).

J'ai ainsi travaillé sur les marchés IARD et Assurances de personnes avec de très nombreux assureurs.

Créateur et dirigeant d'une société de conseil en gestion de risques, j'ai été récompensé pour mon offre de service "Panorama des risques à 360 degrés".



Le fil conducteur de ce parcours est l'accompagnement des dirigeants d'entreprises, groupements, Risk-Managers et Chargés d'assurance dans la gestion opérationnelle des risques et du transfert au marché.

Ceci m'a permis de travailler avec de nombreux assureurs et réassureurs tant en assurances IARD qu'en assurance de personnes afin de développer des solutions pour nos clients.



J'ai été également formateur interne (chez tous mes employeurs),formateur externe (ESA, EFE) et membre de jury professionnel d'examens (ESA, ILCV...)



Mes compétences :

Capacités d'analyse et de synthèse

Aptitude à la gestion de projet et d'équipe

Management d'équipes commerciales et techniques

Formation

Assurances

Gestion des risques