Rémi LEROY

Ingénieur

Anciennement responsable d'affaires aux sein du pôle Maintenance et dépannage de SOVEC Entreprises, je poursuis ma carrière en intégrant le service Industrie.

Actuellement rattaché à l'agence de Strasbourg, mon rôle se porte sur la gestion technique, et humaine d'une équipes afin de réaliser de mener à bien la réalisation de projet industriel dans tous les domaine de l’énergie.



De niveau BAC +5 spécialisé en génie électrique, j'ai précédemment suivis une formation technique spécialisé au seins d'un bureau de contrôle ainsi qu'une licence Science pour l'ingénieur ce qui m'a permis d'acquérir une expertise technique dans le monde de l'industrie et des établissements recevant du public.

Egalement spécialisé dans les réglementations techniques de part l'exercice du métier de contrôleur technique, cela me permet d'avoir une approche différente de la gestion de projet.



La gestion humaine d'une équipe est également une part importante de mes fonctions, ainsi que la gestion financière et administrative de projet.



Mes fortes bases techniques et mon expérience dans d'autres corps de métier me permettent également d'être force de proposition pour mes clients afin de mener à bien certaines de mes principale missions qui son la relations client et le commerce.



Mes compétences :

Exel

C Programming Language

Electrotechnique

Machines électriques

Réseaux informatique

Protection électrique

Automatismes industriels

Electronique

Qualité énergie

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Génie électrique

Développement commercial

Relations clients

Prospection de clients

Contrat de maintenance

Maintenance tertiaire

Maintenance industrielle

Management opérationnel

Norme HSE

Affaires réglementaires

Management de la qualité

Veille réglementaire