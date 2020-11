Rémi SARRAILLON

Passionné par l'agilité, le développement logiciel les échanges culturelles et la facilitation graphique, j'ai le goût pour les défis et les expériences nouvelles.



Jaime collaborer avec des personnes dhorizons et de cultures différentes afin de les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes.



Agiliste agnostique, j'aime échanger sur les valeurs et principes mis en avant dans l'agilité afin de faire évoluer les consciences et la culture d'entreprise.



#HeartOfAgile #AgnosticAgile #ModernAgile #AgileFluency