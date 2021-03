Rémi TAFFOREAU

Conception et développement d'applications et de sites web d'entreprise.

Réalisation de macros et d'interfaces utilisateur pour Excel, Word, PowerPoint, et Access.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Personal Home Page

Oracle

Microsoft SQL Server

Microsoft Excel

Framework

UML/OMT

Sage Accounting Software

SQL

Oracle PL/SQL

MySQL

Microsoft SharePoint

MagicDraw

JavaScript

Java Swing

Java Enterprise Edition

Java

Hermes

Cascading Style Sheets

Apache WEB Server

AJAX

Back Office

Symfony

MS Excel VBA

AngularJS

Data Access Object

Git

LAMP

MVC

Microsoft Windows

Sun GlassFish Enterprise Server

jQuery