Je ne suis actuellement pas disponible.



Je travaille depuis 2007 sur la Business Intelligence, avec une spécialisation sur les problématiques de modélisation et de chargement de données, dans les thèmes de l'assurance et de la banque de détail.



Fort d'une bonne expérience technique (ETL, SGBDR, DWH), je désire évoluer et cherche des postes AMOA ou Business Analyst. J'ai effectué plusieurs missions transverses.



CV détaillé sur demande







Mes compétences :

Informatica

Oracle

Business Objects