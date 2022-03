Rempart PASCAL

Prévention des Risques Professionnels: De Septembre 2016 à nos jours



Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives - Animer la dynamique de groupe -Animer les formations: (Communication - Gestion des conflit - RPS - Prévention des TMS ...)







Compétences: Analyste - Consultant - Coaching



Identifier des compétences professionnelles - Réaliser des recueils de données - Analyser des besoins - Mener des groupes de parole - Élaborer un diagnostic - Accompagner l'autonomie individuelle - Mener des ateliers créatifs et thérapeutiques - Réaliser des contenus théoriques et des supports

pédagogiques - Motiver le développement personnel - Comprendre les enjeux

des différentes parties - capacité à travailler en équipe