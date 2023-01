Détenteur d'un brevet informatique sur la compression universelle.

Recherche des partenaires pour finaliser et exploiter.

A la suite message type de présentation:

Brevet n° : FR3104349 ( Compression Informatique Universelle )



BLANC Rémy : Mail : remy_blanc@yahoo.com ; Tel : 07 49 57 49 16

( remy_blanc@yahoo.com )



Madame, Monsieur



Contrairement aux idées reçues , il est possible de Compresser/Décompresser tout fichier numérisé sans considération de forme : Texte, Vidéos, Son . PARFAITEMENT SANS PERTE avec un taux de Compression théorique INFINI, ce qui fait lobjet du brevet dont le lien suit.



En théorie, TOUS les fichiers numérisés existants supposés concaténés peuvent être compressés/décompressés PARFAITEMENT SANS PERTE dans un unique fichier de poids lordre du Kilo-bit.

Je suis à la recherche de partenaires intéressés pour finaliser ce projet : Programmation, Logiciel, Exploitation.

Pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de me contacter aux coordonnées indiquées ci-dessus.

Lien daccès au brevet :

https://data.inpi.fr/brevets/FR3104349?q=blanc%20remy #FR3104349

Cordialement

PS : Nouvelle Adresse : GAILLAC (81600)