Rémy BUTAYE

Issu d'une formation d'ingénieur à UniLasalle-Rennes (EME), j'ai pu acquérir de larges connaissances dans le domaine de l'environnement. La mise en place d'une animation ludique afin de sensibiliser des enfants au tri des déchets, la comparaison d'une piscine naturelle et d'une piscine traditionnelle via une analyse de cycle de vie, ou encore l'étude de la possibilité de mise en place d'une borne de tri automatique sur un campus étudiant, font partie des projets sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler durant mes études.



J'ai également pu mettre en oeuvre mes compétences lors de différentes expériences professionnelles. J'ai mené l'évaluation de l'agenda 21 de la mairie de Laillé, réalisé une évaluation environnementale pour un établissement de SNCF Réseau et participé à la mise en place de collecte des papiers auprès d'écoles et d'entreprises au sein d'un syndicat de gestion des déchets.



Je travaille actuellement au sein d'ICF Habitat, bailleur immobilier proposant du logement social et du logement libre sur toute la France. En tant que chef de projet développement durable, j'ai mis en place et j'anime une politique développement durable. Je suis également amené à suivre des projets innovants, à sensibiliser salariés et locataires, ou encore à assurer le déploiement de nouveaux outils.



Mes compétences :

Gestion de projet

Bureautique

Communication

Management environnemental

Python (langage de programmation)

Logiciel SimaPro (ACV)

Logiciels Pleiade et Comfie (simulation thermique dynamique)