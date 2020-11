Toujours dynamique et souriant, cette énergie m’aide à réaliser mes missions de manière efficace. Ma curiosité naturelle et ma soif de culture sont les clés de mon adaptabilité et de ma créativité.

Je considère que mon sens critique, mon esprit d’équipe et ma prise d’initiatives sont les principaux atouts de la bonne réalisation des projets qui me sont confiés.



Mes compétences :

Pack office

Photoshop

Indesign CS5

HTML

Adobe Photoshop

Adobe Indesign