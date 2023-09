Rémy PUYAU

La société FULLCOM spécialisée dans le textile et objet publicitaire sur Bordeaux intègre le réseau STOPCOM en 2003 .

Le réseau STOPCOM regroupe aujourd'hui 15 agences en France.



Notre domaine d'intervention :



* Objet publicitaire et promotionnel

* Textile publicitaire et promotionnel

* Cadeaux d'affaire

* Communication graphique

* Création de sites web

* Impression numérique

* Équipement sportif



Nous assurerons les services suivants:



*

Les achats

Notre centrale d’achats référence de nombreux fournisseurs, en France et à l’étranger, afin de pouvoir répondre à tous vos besoins. Les fournisseurs sont sélectionnés en fonction de leur qualité de service, leurs prix et également le respect des chartes éthiques et de fabrication (Convention de Genève n°138 qui réglemente l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants mineurs, Label Oko-Tex, norme Max Havelaar…).



Notre structure Akreatextil est spécialisée sur toutes vos demandes en sur-mesure (textile entièrement personnalisé, grande série...).



*

La PAO

Notre service intégré de PAO nous permet d’être très réactif. Nous pouvons créer avec vous vos logos et plaquettes, et les adapter aux différentes techniques de marquage sur les produits de communication choisis.



*

Le Marquage

Notre atelier de marquage intégré, nous permet d’être très réactif en terme de délai sur vos commandes.



*

La logistique

Notre espace de stockage sécurisé de 1000 m² nous permet de préparer toutes vos opérations événementielles. Notre équipe Logistique contrôle les marchandises et sélectionne les transporteurs les mieux adaptés à vos envois.



*

La Web Agency

Notre webmaster et son équipe vous propose de concevoir votre site (une simple page, un site marchand, et tous vos catalogues web) et d’en assurer la maintenance.



Site internet:

http://www.fullcom.fr



Page facebook:

http://www.facebook.com/pages/Fullcom/166066480177457



Mon inscription sur viadeo me permettra de développer mon réseau de professionnel.

Vous souhaitez communiquer par l'objet, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Broderie

Communication

Communication - Marketing

Marketing

Objet publicitaire

Promotion

Salon

Sérigraphie

Sourcing

Textile

USB