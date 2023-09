Rémy SCHALL

Actuellement en poste en tant que Webmaster chez Gsell.fr, je suis ouvert à toute proposition d'emploi en Lorraine.



Je suis une personne motivée et souriante toujours à la recherche de savoir et de pratique.



J'ai des compétences plutôt polyvalentes :



- Pour le design, je maîtrise des logiciels de PAO, essentiellement de la Suite Adobe CS5 tels que Photoshop, Illustrator, InDesign et Flash.



- Pour le développement Web, j'ai de bonnes connaissances dans plusieurs langages (PHP, SQL, Javascript, HTML, CSS, Jquery) ainsi que dans plusieurs frameworks tels que Symfony et CakePHP



- Pour le référencement : Bonnes notions dans le référencement naturel (rédaction et techniques) et utilisations d'outils pour le référencement payant.



- Connaissances supplémentaires : Assez bonne maîtrise du logiciel 3D's Max (modélisation et animation 3D)



