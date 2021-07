Après 5 ans passés au poste d'ingénieur Process en fonderie, j'ai décidé de me reconvertir dans le domaine qui me passionne: La programmation informatique. Avec 3 années de formation intensive à l'école 42 (8/2015 - 7/2018), ma motivation, mon autonomie et ma rigueur m'ont permis d'acquérir un large éventail de compétences dans de nombreux langages informatique. Je suis depuis septembre 2018 Développeur iOS et Android.