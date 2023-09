Rémy WETTSTEIN

Bonjour,



Je suis projeteur concepteur en bureau d'études électriques.

je suis autodidacte avec grande volonté à continuer su ma lancée.

je cherche à intégré un bureau d'études pour aider à son développement en mettant mon expérience, mes compétences, ma gestion de projet et ma convivialité, au service et l' encadrement du B.E.



Mes compétences :

Dessin technique

AutoCAD

CAO Eplan

Calcul de câbles

Calcul d'eclairage

Caneco

Gestion de projet

Chiffrage des chantiers

Réponse aux appels d'offres

Aide à la décision

Support technique

Informatique

Conseil aux entreprises

Gestion de la relation client

Analyse des besoins

Conception fonctionnelle

Gestion budgétaire

Assistance client

Gestion du personnel

Gestion de la qualité

Organisation du travail