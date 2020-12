Renaud BARREYAT

Responsable des ventes pour la France, l'Espagne, la Belgique et le Portugal, j'oriente mon action vers les marchés de première monte embarqué aéronefs, mais aussi trains, bus, véhicules militaires et applications industrielles.



Matzen & Timm GmbH conçoit et fabrique des solutions de flexibles spécifiques de raccordement et traitement des réseaux de fluides notamment en aéronautique. Nos produits s'appliquent partout ou des vibrations ou des cheminements complexes rendent impossible une fabrication en tuyauterie rigide.

OEM de rang 1 sur de nombreux programmes d'aviation commerciale single et twin aisle la qualité de nos produits nous fait apparaitre dans les QPL Airbus. Cette qualité est obtenue grâce à l'extrême rigueur de sélection de nos matières premières, de nos méthodes d'études et de fabrications.



De formation initiale Dessin Industriel construction mécanique je me suis orienté rapidement vers le commercial.

depuis 2014 - Responsable des ventes Europe du sud à MATZEN & TIMM GmbH - Groupe Masterflex (Allemagne)

- 2013 - Adjoint de Direction. Management ADV / Appro. Développement commercial (PHOENIX MECANO)

- 2008 - Acheteur méca. Ground Support Equipment / outillages Aéronautiques. (ECA AERO)

- 2005 - Responsable Dvlpt commercial Export vers Constructeurs Aéronautiques. (SINTERS)

- 2003 - Responsable Export (GES - matériel sportif)

- 2000 - Attaché commercial B2B Incentive - séminaires - évènementiel. (Club Med Affaires)

- 1993 - VRP (Gymnova - équipements sportifs)

- 1990 - Commercial sédentaire, (Auxitrol-Industrie)



Mes compétences :

Développement

Ingénieur commercial

Acheteur

Ventes

Aéronautique