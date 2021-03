Renaud DEMOLY

Commercial confirmé, autonome, doté d'une grande expérience dans l'informatique, la bureautique, la GED et la télématique embarquée (géolocalisation), vous pouvez compter sur mon professionnalisme pour apporter aux dirigeants d'entreprises les meilleures solutions aux objectifs de maîtrise et réduction de coûts.





Mes compétences :

Responsable commercial

Géolocalisation

Ingénieur commercial

Informatique

GED

Développement commercial

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Fournir une solution adaptée

Comprendre le besoin du client

Fidéliser et Développer la relation client

Informatique embarquée