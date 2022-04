Sylvain MEDEOT

Management

* Définition et mise en place de tableaux de bord & indicateurs

* Définition de processus, critères et indicateurs de performances

* Suivi budgétaire

* Organisation et animation de comités de pilotage et techniques

* Rédaction et communication interne et externe

* Mise en place de partenariats

* Management d'équipes, motivation individuelle et collective

* Aide à la définition de plans de carrières, entretiens annuels

* Plan de formation



Pilotage de projets

* Pilotage et coordination d’équipes et de projets

* Analyse de systèmes d'information, création de politiques de sécurité

* Rédaction de cahier des charges dans le cadre de marchés publics

* Négociation contractuelle et rédaction des documents projets

* Planification et suivi d’avancement (coûts, délais, charges, qualité)

* Validations fonctionnelles et techniques

* Coordination d’intervenants internes et externes

* Large domaine de compétences techniques



Systèmes et réseaux

* Systèmes d'exploitation Linux, Unix, Android, Windows et MacOS X

* Administration systèmes et réseaux, IPV4-IPV6

* Configuration avancée d'équipements (téléphonie IP, ponts, routeurs, VPNs, QOS)

* Technologie de virtualisation (Xen, VMware)



Développement

* Langages Python, Perl, Php, C, Bash, JavaScript, jQuery, Angular, Frameworks PHP

* Maîtrise du Web : XML, XHTML, CSS, Web services (SOAP, Json), Google APIs, Geoportail

* Oracle, MySQL, PostgreSQL, parfaite maîtrise de SQL

* Développement mobile (Phonegap-Cordova, HTML5, Angular)

* Business Objects



Mes compétences :

Dynamisme

Conduite de projets complexes

Management d'équipes

Stratégie

Mutualisation

Direction des systèmes d'information

Logiciels et systèmes libres

Gestion budgétaire

Management

Rédaction technique

Réduction des coûts

Aisance rédactionnelle

Développement mobile

Développement web

Réseaux informatiques & sécurité

Base de données