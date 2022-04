Francis HERVOUET

Je suis un professionnel de l’informatique, avec près de 10 ans de travail dans les technologies des communications unifiées et plus particulièrement dans le secteur bancaire et les industries du pétrole et du gaz. Au cours des 6 dernières années, j'ai acquis une vaste connaissance et expérience en gestion de projet et en déploiement de solutions unifiées hautement techniques dans toute l'Europe, le Moyen-Orient et en Afrique de l’ouest. J'ai relevé de nombreux challenges afin d’assurer la bonne conduite et les délais de ces projets dans des lieux géographiques difficiles tel que le Nigeria, l’Angola ou encore en milieux offshore. J'ai travaillé avec l’entière responsabilité des budgets, des fournisseurs, du planning et la gestion des incidents. De plus, je suis très à l'aise pour communiquer et travailler à tous les niveaux dans des environnements multilingues et multiculturels.



