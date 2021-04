Renaud HARDIQUEST

Ma passion : l'image… ma force : la créativité dans la diversité.

Actif dans le secteur de la publicité et de la communication j'ai apporté ma contribution créative et mes qualités de graphiste/designer dans le développement de nombreuses campagnes. Comme si ça ne me suffisait pas, je me suis lancé dans une activité comme indépendant complémentaire en 2001. La passion de l'image m'a toujours guidé vers des projets divers et variés.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Design

Dreamweaver

Graphisme

Illustration

In design

Infographie

Marketing

Presse

Retouche d'images

Ux design