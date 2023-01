Renaud LEMKI

DELTA RENOVE crée en 2014 est spécialisé dans l’étude, la conception et la réalisation.

- Collectivités

- Tertiaires

- Réhabilitation

- Neufs

- Maintenance

Des techniciens à votre écoute, qui vous guidera depuis la conception de votre projet et contribuera à le faire évoluer.



Mon action:



- Gestion de processus

- Suivi des études fluides

- Elaboration et suivi des plannings d'exécution du département Travaux, Maintenances

- Contrôle d'exécution en cours et fin de travaux

- Actions commerciales

- Décision et choix du sous-traitant et des achats



Mes compétences :

CAP INSTALLATEUR THERMIQUE

BP GÉNIE CLIMATIQUE

FORMATION AMIANTE SOUS-SECTION 3