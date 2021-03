DECORATEUR CONCEPTEUR : THEATRE, CINEMA, EXPOSITION

René BONNAL né 1959

Site: www.amalgamedeco.com



CV quelques références :

2011 : Expo - Art Grandeur Nature - Espace Trouin/Le Corbusier au Plan d’Aups la St Baune.

2010 : Théâtre – Rencontre avec mon beau-frère G. Ascaride Off Avignon, M/S J-m De Cesare.

Participation artistique – Le sultan est dans l’escalier G. Ascaride, M/S J-m De Cesare.

2009 : Déco Théâtre – Costumes et accessoires La Leçon de E. Ionesco, M/S J-m De Cesare

Déco : Théâtre – Chris and Jo théâtre Le Petit Merlan & Off Avignon.

2008 : Déco Théâtre – le parallélisme des formes Le Millénaire/fondation D. Parakian, La Criée & le Gymnase.

Déco expo – André Masson Préau des Accoules, Musées de Marseille.

2007 : Déco Expo – Crèches du Monde Aubagne.

Déco Expo – Argilla Aubagne.

Déco – Festival du film d’Aubagne – espace Bras d’or.

2006 : Déco Théâtre – Rencontre avec mon beau-frère G. Ascaride Off Avignon, M/S J-m De Cesare.

Déco – Vitrines Festival du court métrage d’Aubagne.

Déco – Scénographie Espace Jeunesse Boutique du Palais des Papes d’Avignon.

2005 : Déco Expo – Plumes Duvets, Préaux des Accoules, Musées de Marseille.

Déco Expo – Argilla Aubagne Atelier Thérèse Neveu,

Noël scènes d’oursons Aubagne, Les petits + de la ville.

Déco – Foire aux Santons & à la céramique Aubagne, Les petits + de la ville.

2004 : Déco Théâtre – La Leçon de E. Ionesco M/S Jean-Marc De Cesare, Le Millénaire

Participation artistique – Amours Moderne De Gilles Ascaride M/S JM De Cesare, Le Millénaire.

Accessoires – Le Vampire suce toujours deux fois de Victor Haim M/S JM De Cesare, Le Millénaire.

2003 : Déco Expo – Les Bateaux noirs, Préaux des Accoules.

Déco Expo – Histoire de Cafés, pour Malongo Carnoux & Eurocopter.

2002 : Déco – Salon Nautique de Marseille – safim.

Accessoires théâtre – Céline – M/S Olivier Maltinti, Aix en Provence au Jeu de Paume.

2001 : Déco Expo – Foire de Marseille - expo "5 siècles de Moulins à café" - Malongo & safim. 2000 : Prototype Expo – Musée de St Tropez - Artesens.

1999 : Assistant déco Evènementiels – Cinquantenaire Des droits de l'Homme - Théâtre Chaillot - Off Shore Paris.

1998 : Déco plateau photos de mode – Bill tornade.

Accessoires cinéma – VZS/EASTERN INC "the Doris Duke story" USA/Canada.

1997 : Direction technique Expo – Delta au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris.

1996 : Déco stand – Salon Babial porte Champeret - l'avenue des Bébés 96 et 97.

1995 : Déco théâtre – TRALALA BOUM BOUM.

Déco : théâtre – Caillebotte et ses amis- Cie Métithéâtre.

Déco : Expo – Autours de Caillebotte - Maire de Yerres.

1994 : Déco théâtre à domicile, 4 décors en 1 pour 4 pièces différentes - Essonne.

1993 : Réalisation – film vidéo sur peintre gabonais - asso du Génie de la Bastille

Réalisation – court métrage cinéma "Atelier à prendre" sur Etienne De Lacroix

Déco théâtre "Victor ou les enfants au pouvoir" - cie Métithéâtre.

1992 : Mise en scène théâtre – Lettre d'une inconnue de Zweig Théâtre Issy-les-Moulineaux 1991 : Déco pub cinéma – Crédit Lyonnais prod Sinclair à la Réunion.

1990 : Réalisation – court métrage cinéma 30 rue Boinod PRO Zen copyright

Création ligne de mobilier – concours VIA labellisé.

1989 : Déco Expo Guitares de légende, FNAC Etoile ; stand Renault, Moscou ; stand Kodak - EAG Volumes.

1988 : Assistant Expo Cuir toujours Hermes, La mécanique du futur, Les savants et la révolution - Citée des Sciences et Musée de l'Architecture - pavillon de l'Arsenal, pour EAG projets culturels.

1987 : Assistant films publicitaires - prod RSCG.

Effets spéciaux cour métrage cinéma "Surcharge" real C. Jacrot.

1986 : Création accessoires théâtre "Perceval le Galois" – OFF Avignon.

1985 : Assistant film documentaire – Antenne 2.

Déco théâtre –Hedda Gabler Ibsen & La plus forte Stringberg theatre du Guichet.

Déco TV – plateau Elf Aquitaine - TF1 réal :



Mes compétences :

Scénographie

Cinéma