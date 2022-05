René MARINO

Après huit années passées dans mon métier, la fabrication de pièces pour l'industrie et l'aéronautique la crise de 1993 à obligé mon employeur à ce séparer d'une grosse partie de ses effectifs.



j'en ai profité pour me reconvertir et fait mes premières armes dans une branche qui me plaisait, le commerce.

J'ai testé plusieurs secteurs qui ne nécessitaient pas de diplômes ni d’expérience.

La vente d'alarmes, de fournitures de bureau,.... et fait trois ans au sein de l'entreprise GAN Assurance vie pour développer et gérer un portefeuille clients.

En 1999 j'ai eu l’opportunité de rentrer chez Hertz équipement et découvrir un métier passionnant.

J'ai été embauché en tant que coordinateur des ventes, puis j'ai évolué en tant que chef de groupe, puis attaché commercial et enfin chef d'agence.

Je gère un centre de profit, le développe et manage 5 personnes aux quotidiens.