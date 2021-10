Ingénieur physique appliquée et développement logiciel. Diplome obtenu à l'ENSI de Caen.



Compétences:

Développement logiciel

Ingénieur systèmes embarqués

Ingénieur physique appliquée

Bases de données

Réseaux VoIP et terminaux VoIP

Programmation en langages C, C++, Librairie Qt de C++, Java , Python